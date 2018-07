O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou hoje o Grande Prémio da Áustria, em Spielberg, palco da nona prova do Mundial de Fórmula 1, numa corrida marcada pelo abandono dos dois pilotos da Mercedes.

No Red Bull Ring, o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton arrancaram dos dois primeiros lugares da grelha, mas não completaram as 71 voltas, ambos devido a problemas mecânicos.

Bottas teve problemas com o seu Mercedes logo na 14.ª volta, enquanto Hamilton ficou apenas a sete voltas de pelo menos manter a liderança do Mundial de pilotos.

Aproveitou Verstappen, de 20 anos, para somar o quarto triunfo da carreira, mas o outro vencedor da tarde foi a Ferrari e o alemão Sebastian Vettel, que foi terceiro e ultrapassou Hamilton no topo do campeonato, passando a somar mais um ponto que o britânico. Raikkonen, da escuderia italiana foi segundo.

Verstappen terminou com apenas 1,504 segundo de vantagem sobre o finlandês, enquanto Vettel ficou a 3.181 do vencedor.

Após oito corridas, o alemão lidera o Mundial de pilotos com 146 pontos, mais um que Hamilton, agora segundo, enquanto Kimi Raikkonen subiu a terceiro, com 101.

A Ferrari passou também a comandar o campeonato de construtores, com 247, mais 10 que a Mercedes.

A 10.ª ronda do Mundial de Fórmula está agendada já para o próximo fim de semana, em 08 de julho, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no mítico circuito de Silverstone.