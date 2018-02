Alex McLeish foi escolhido para treinar seleção de futebol da Escócia com a missão de qualificar a equipa para o Euro2020, a realizar em 12 cidades europeias diferentes, anunciou hoje a federação escocesa.

Sem treinar desde que deixou o clube egípcio Zamalek, há dois anos McLeish, sucede a Gordan Strachan, e regressa ao comando da Escócia, depois de uma primeira passagem em 2007, durante a qual ganhou sete dos dez jogos que realizou.

“Alex McLeish é uma verdadeira lenda escocesa e um líder natural que teve sucesso tanto a nível nacional como internacional”, afirmou o presidente da Associação Escocesa de Futebol (SFA), justificando a nomeação do técnico de 59 anos.

A equipa não se qualifica para uma grande competição internacional desde o Mundial de 1998, em França.

O próximo jogo da seleção escocesa será um particular contra a Costa Rica, em 23 de março, no Hampden Park. O estádio, em Glasgow, albergará também três jogos da fase de grupos e o último dos 16 avos de final do Euro2020.