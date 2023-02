Seis anos depois de ter trocado os ‘encarnados’ pelos franceses do Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes voltou à casa de partida emprestado pelos ingleses do Wolverhampton, sem opção de compra, encabeçando o lote de reforços mediáticos da I Liga portuguesa.

Além do avançado, que resolveu a final da Liga das Nações de 2019 entre Portugal e os Países Baixos (1-0), o clube da Luz investiu recursos em território nórdico para adquirir o extremo norueguês Andreas Schjelderup (ex-Nordsjaelland), por nove milhões de euros (ME), e o dianteiro dinamarquês Casper Tengstedt (ex-Rosenborg), a troco de sete ME.

Do mercado interno procederam o esloveno Amir Feratovic (ex-Estrela da Amadora) e o cabo-verdiano Gilson Benchimol (ex-Estoril), visando chances de evolução no Benfica B.

O líder da I Liga ficou, porém, com uma vaga por preencher no meio-campo face à saída para os ingleses do Chelsea no derradeiro dia de janeiro do argentino Enzo Fernández, protagonista do negócio mais caro de sempre do futebol luso e da temporada 2022/23.

O Sporting de Braga também apelou ao regresso do médio Pizzi, que rescindiu com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para o qual se tinha transferido no início da época, na sequência de sete temporadas e meia cumpridas pela formação principal do Benfica.

Outro internacional português com reentrada sonante na I Liga foi o extremo Bruma, que ingressou por empréstimo dos turcos do Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus, no segundo colocado da prova, novo clube do defesa sueco Joe Mendes (ex-AIK, 1,5 ME).

O Sporting aguardou pelas decisivas horas da janela invernal para desbloquear junto do FC Barcelona a cedência do defesa internacional espanhol Héctor Bellerín, opção para render no imediato a partida do compatriota Pedro Porro para os ingleses do Tottenham.

O último dia de janeiro proporcionou igualmente a entrada do defesa costa-marfinense Ousmane Diomandé, que custou 7,5 ME fixos, após se ter imposto na II Liga pelo Mafra, ao qual chegara por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland no início de 2022/23.

Em final de contrato com o Rosario Central, o centrocampista argentino Mateo Tanlongo foi o primeiro reforço oficializado em 2023 pelo Sporting, quarto da I Liga, que resgatou o defesa Gonçalo Esteves ao fim de sensivelmente meio ano de cedência ao Estoril Praia.

Ao contrário dos principais adversários diretos, o FC Porto, detentor dos quatro troféus nacionais e terceiro classificado da I Liga, permaneceu inativo no capítulo das entradas e limitou-se a agregar à equipa B o extremo brasileiro Luan Brito, oriundo do Fluminense.

Num mês habitualmente caracterizado por ajustes cirúrgicos nos plantéis, os 18 clubes primodivisionários desembolsaram cerca de 20 ME, com destaque para os 11 reforços anunciados pelo Portimonense, entre os quais Maurício (ex-Rodina), Yony González (ex-Benfica), Wagner (ex-Santos) e Sérgio Conceição, filho do atual treinador do FC Porto.

Marítimo e Paços de Ferreira concluem o pódio de emblemas mais ativos nas entradas, com oito e sete, respetivamente, enquanto Boavista e Rio Ave não contrataram, sendo que os vila-condenses estiveram bloqueados pela FIFA de inscrever novos futebolistas.

A janela invernal decorreu de forma inédita logo a seguir ao Mundial2022, no Qatar, onde estiveram presentes o japonês Yuki Soma (ex-Nagoya Grampus), emprestado ao Casa Pia, ou os costa-riquenhos Brandon Aguilera (ex.Nottingham Forest), cedido ao Estoril, e Roan Wilson (ex-Municipal Grecia), que ingressou logo a título definitivo no Gil Vicente.

De regresso a Portugal estão Leandro Sanca (ex-Spezia) e Denilson (ex-Hatta Club), do Famalicão, João Gamboa (ex-Leuven), Rafik Guitane (Reims) e Cassiano (Al-Faisaly), do Estoril Praia, e Ygor Nogueira (ex-Mazatlán) e Walter González (ex-Olimpia), do Santa Clara.

Outros exemplos incidem em Giorgi Makaridze (Ponferradina), Renê Santos (Al-Raed) e Brayan Riascos (ex-Metal Kharkiv), do Marítimo, ou Carlos Marafona (ex-Alanyaspor), Maracás (ex-Al-Wahda) e Alexandre Guedes (ex-Albirex Niigata), do Paços de Ferreira.

Já Manu Silva (ex-Feirense) ‘saltou’ da II Liga para ser o único reforço oficializado pelo Vitória de Guimarães, num rasto acompanhado por Gabriel Pereira, que se transferiu do Vilafranquense para o Gil Vicente, além de Beni Mukendi e Kiki Silva, dupla recrutada a Trofense e Leixões pelo Casa Pia, principal sensação da primeira volta do campeonato.

