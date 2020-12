Já se tinha entrado no último quarto de hora do tempo regulamentar, aos 76 minutos, quando Messi desfez o nulo com o golo que decidiu a partida, após uma assistência do internacional holandês Frenkie De Jong.

O FC Barcelona, a atravessar uma crise de exibições e resultados, dominou o jogo, como era previsível, tendo 63 por cento de posse de bola contra 37 do seu opositor, mas sentiu grandes dificuldades em ultrapassar a organização defensiva do Levante, que teve no eixo da defesa o central português Ruben Vezo.

O internacional português Francisco Trincão iniciou o jogo no ‘banco’ do FC Barcelona, mas foi lançado por Ronald Koeman, aos 76 minutos, a render o brasileiro Philippe Coutinho.

Com este triunfo, o FC Barcelona subiu ao oitavo lugar, com 17 pontos, faltando-lhe disputar dois jogos em atraso, numa tabela classificativa liderada pela Real Sociedad, com 26 pontos, os mesmos do Atlético Madrid, que tem menos dois jogos, seguida do Real Madrid, com 23, com menos um jogo, do Villarreal, com 22, e do Sevilha com 19, com menos dois jogos.

Horas antes, a Real Sociedad tinha desperdiçado a oportunidade de se isolar na liderança, ao consentir um empate na receção ao Eibar (1-1), não aproveitando a derrota no sábado do Atlético de Madrid diante do rival Real (2-0).

A equipa basca até esteve na frente do marcador, graças a um ‘disparo’ fortíssimo de fora de área de Barrenetxea, aos 20 minutos, mas os vizinhos bascos do Eibar chegaram à igualdade, por Enrich, aos 65.

O treinador Imanol Alguacil já tinha feito entrar quatro jogadores, mas ainda recorreu a David Silva, que esteve num golo milimetricamente anulado por fora de jogo, mas a Real Sociedad não conseguiu os três pontos.

Nos outros dois jogos de hoje da 13ª jornada, o Bétis, com o internacional William Carvalho em campo os 90 minutos, não foi além de um empate a um golo na receção ao Villarreal, enquanto o Granada foi a Elche vencer por 1-0, vitória que teve o contributo de dois jogadores portugueses, o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte.