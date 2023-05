“Primeiro quero pedir desculpa aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente pensei que íamos ter um dia de folga depois do jogo, como aconteceu nas semanas anteriores”, afirmou Messi, num vídeo divulgado nas redes sociais.

O avançado argentino falhou o treino de segunda-feira do PSG, após a derrota de domingo em casa frente ao Lorient, na Ligue 1 (3-1), e viajou para a Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do Turismo do país em que atua o português Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

“Já tinha organizado esta viagem à Arábia e não a podia cancelar, já a tinha cancelado antes. Peço desculpa pelo que fiz e espero pelo que o clube vai decidir”, acrescentou o jogador, que acabou por ser suspenso pelo PSG, com diversos meios de comunicação a apontarem para um período de duas semanas.

O campeão do mundo ao serviço da Argentina, de 35 anos, está em final de contrato com o clube parisiense e está temporada alinhou 37 jogos nas diferentes competições, com 20 golos marcados e 19 assistências.

Na Liga francesa, o PSG, dos portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, segue em primeiro lugar, com 75 pontos, mais cinco do que o Marselha, segundo classificado, quando faltam disputar cinco jornadas.