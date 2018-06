Rafa Márquez juntou-se hoje ao grupo de jogadores com mais participações na história do campeonato do mundo de futebol, tendo somado a sua quinta aparição na Rússia, no triunfo do México sobre a Alemanha (1-0), em Moscovo.

Frente aos germânicos, Marquez, de 39 anos, foi lançado na partida aos 74 minutos e igualou o recorde do seu compatriota António Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 e 1966) e do alemão Lothar Matthaus (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998) O guarda-redes italiano Gianluigi Buffon esteve presente igualmente em cinco Mundiais (1998, 2002, 2006, 2010 e 2016), mas no primeiro, em França, não somou qualquer minuto. Márquez, que no futebol europeu se destacou primeiro no Mónaco e depois no FC Barcelona, tendo passado sete temporadas no emblema catalão, tem 147 jogos e 19 golos pelo México e já anunciou que vai terminar a carreira após o Mundial2018.