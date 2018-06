O México derrotou hoje a Coreia do Sul 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo F do Mundial de futebol de 2018, que decorre na Rússia, e ficou mais próximo da qualificação para os oitavos de final.

Em Rostov do Don, o México impôs-se com golos de Carlos Vela, aos 26 minutos, de grande penalidade, e de Javier Hernández, aos 66, enquanto Son Heung-min marcou para a Coreia do Sul, em período de compensação (90+3).

O México, que derrotou a Alemanha na primeira jornada, lidera o grupo com seis pontos, mais três do que a Suécia, enquanto a Alemanha, campeã do mundo em título, e a Coreia do Sul se mantêm a zero.

A seleção americana assegura o apuramento se a Suécia empatar ou ganhar à Alemanha, em jogo marcado para as 19:00. Um triunfo dos nórdicos também lhes assegura a qualificação e dita o afastamento dos germânicos.