Veloso, de 34 anos, terminava o seu vínculo com o Verona no final desta temporada, mas vai assim ficar mais um ano no atual oitavo classificado da Serie A. Na sua primeira época pelo clube, o internacional português soma 25 jogos e dois golos.

Antes, o médio teve duas passagens pelo Génova (2010 a 2012 e 2016 a 2019), tendo pelo meio passado quatro anos na Ucrânia ao serviço do Dínamo Kiev, em que venceu duas ligas e duas taças.

Formado no Sporting, Veloso tem 56 internacionalizações e três golos pela seleção portuguesa, mas perdeu espaço na equipa com a chegada de Fernando Santos, em 2014. O seu último jogo pela formação das ‘quinas’ aconteceu em 2015, em Belgrado, no triunfo sobre a Sérvia (2-1), na despedida da fase de qualificação para o Euro2016.