Nuno Borges entra ao lado de João Sousa na lista de inscritos da oitava edição do Millennium Estoril Open, a decorrer entre 1 e 9 de abril no Clube de Ténis do Estoril.

Borges (80.º do ranking ATP), o melhor tenista português da atualidade, no melhor registo de carreira, tem entrada direta. Sousa (148.º), o melhor de todos os tempos, recebeu wild-card. São, até à data, os únicos portugueses garantidos no torneio.

Os dois melhores tenistas portugueses juntam-se no pó de tijolo do Estoril a Casper Ruud (nº4 ATP), atual vice-campeão de Roland Garros e do US Open. E o tenista com melhor ranking nas oito edições do torneio português, Sebastian Korda, a viver o melhor momento de sempre no ranking mundial (26º lugar), Pablo Carreño-Busta (17.º) e Alejandro Davidovich-Fokina (28.º). Estes são os únicos quatro jogadores do top-30 mundial, um dos quais, top-5, e destacam-se na lista dos 19 jogadores com acesso direto através do ranking, uma lista alargada aos quatro jogadores vindos do qualifying, três convidados (wild cards) e dois special exempts.

Diego Schwartzman, Fabio Fognini, Albert Ramos-Viñolas (2021) e Sebastian Baez (2022) são outras figuras sonantes num torneio que apresenta quatro antigos vencedores: Baez, na edição 2022, Carreño-Busta (2017), João Sousa (2018) e Albert Ramos-Viñolas (2021).

Mas os grandes nomes ténis mundial não se ficam por aqui. Stan Wawrinka (100.º), antigo vencedor do Portugal Open (2013), medalha de ouro nos JO Pequim (2008), ao lado de Roger Federer e vencedor de três Grand Slams (Open da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e US Open em 2016) recebeu o segundo convite da organização.

Dominic Thiem será o segundo alternate na edição 8 do Millenium Estoril Open, primeiro torneio de terra batida no calendário ATP, este ano com uma nova data face ao “prolongamento”, para duas semanas, do Masters 1000 de Roma e Madrid.

“Temos a nova responsabilidade de abrir a época europeia de terra batida e uma lista de inscritos de grande qualidade que inclui o jogador melhor classificado na história do torneio, a presença assegurada de pelo menos dois portugueses no quadro principal, a estreia de um jogador tão espetacular como Stan Wawrinka e a garantia de outro titular de torneios do Grand Slam como Dominic Thiem. Haverá a possibilidade de enriquecer o quadro mediante o(s) wild-card(s) que ficam disponíveis”, sublinhou João Zilhão, diretor do torneio, durante a apresentação oficial do maior evento tenístico nacional, organizado pela3LOVE, que decorreu esta terça-feira, n’O Forte – Guincho Secret Spot, em Cascais.

Três continentes representados

Na oitava edição do torneio português de terra batida, na lista de entradas diretas e wild cards atribuídos até hoje estão representados 11 países de três continentes. Espanha e Argentina, três cada, são os mais representados. Um degrau abaixo, surge Portugal, Sérvia e Itália, com dois tenistas.

De acordo com a organização são esperados mais de 40 mil espetadores este ano espalhados pelos courts.

A verdade desportiva ditará, pelo segundo ano consecutivo, a lei. Assegurado, está, o recurso ao sistema de arbitragem Foxtenn, o único sistema eletrónico de arbitragem certificado pelo ATP Tour em eventos de terra batida. “40 câmaras de ultra velocidade que captam 3000 imagens por segundo, sincronizadas com um conjunto de 10 lasers de última geração que varrem todo o court, mantendo o sistema em permanente calibração e garantindo uma margem de erro de 0%”, garante a organização, em comunicado.

LISTA DE INSCRITOS

Entrada direta

Casper Ruud (Noruega, 24 anos), 4º

Pablo Carreño-Busta (Espanha, 31 anos), 17º

Sebastian Korda (EUA, 22 anos), 26º

Alejandro Davidovich-Fokina (Espanha, 23 anos), 28º

Miomir Kecmanovic (Sérvia, 23 anos), 31º

Sebastien Baez (Argentina, 22 anos), 35º

Diego Schwartzman (Argentina, 30 anos), 38º

Bernabe Zapata Miralles (Espanha, 26 anos), 42º

Alberto Ramos-Vinolas (Espanha, 35 anos), 50º

Mikael Ymer (Suécia, 24 anos), 57º

Emil Ruusuvuori (Finlândia, 23 anos), 59º

Constant Lestienne (França, 30 anos), 62º

Gregoire Barrére (França, 29 anos), 65º

Pedro Cachin (Argentina, 27 anos), 66º

Dusan Lajovic (Sérvia, 33 anos), 71º

Nuno Borges (Portugal, 26 anos), 80º

Quentin Halys (França, 26 anos), 81º

Fabio Fognini (Itália, 35 anos), 88º

Marco Cecchinato (Itália, 30 anos), 91º

Wild Cards

Stan Wawrinka (Suíça, 37 anos), 100º

João Sousa (Portugal, 33 anos), 148º

WC a definir

Alternates