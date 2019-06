O jovem Balint Kopasz, de 22 anos, foi o húngaro que lhe estragou a festa, em ambas as ocasiões por margem muito escassa: o limiano tem o ‘consolo’ de ser o mais medalhado atleta português nos recentes Jogos Europeus, com quatro medalhas de prata.

Agridoce a jornada do K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, pois se o bronze lhes fugiu por 255 milésimos, no quarto lugar, ficou a certeza de que a tripulação, reformulada há um ano, tem mais do que potencial para em agosto, nos mundiais, conseguir o apuramento olímpico para Tóquio2020.

A equipa masculina de ténis de mesa, 12.ª do ranking mundial, e que defende o título conquistado em Baku, qualificou-se para as meias-finais da competição por equipas, depois de bater a França e a Grã-Bretanha, ambas por 3-1. Na sexta-feira, às 14:00, enfrenta o poderoso conjunto a Alemanha, terceiro da hierarquia.

Com a responsabilidade de defender o bronze de há quatro anos, o futebol de praia não começou bem com a Suíça, perdendo o desempate no prolongamento (3-2), corrigiu frente à Roménia (8-2) e hoje, no decisivo jogo com a Bielorrússia, impôs-se com 7-3, marcando encontro com a Ucrânia nas meias-finais, na sexta-feira, às 17:30, horas de Lisboa.