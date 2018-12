Segundo Orlando Alves, os trabalhos a efetuar no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, são "a nível do relvado, da iluminação para a transmissão televisiva e de bancadas temporárias".

"Da parte da Federação Portuguesa de Futebol, do Benfica e do canal que irá transmitir o encontro não houve ninguém que se opusesse a que o jogo fosse em Montalegre", assegurou o edil da vila do Alto Tâmega.

A realização do encontro na localidade 'transmontana' está, no entanto, condicionada "a um conjunto de obras e trabalhos que são necessários".

"Vamos ter ainda mais verificações à medida que os trabalhos forem decorrendo, mas temos já a autorização para avançar com as modificações no estádio", atirou.