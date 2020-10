A equipa do Moreirense, que após a vitória na primeira jornada, frente ao Farense, foi derrotada pelo Benfica, recebe hoje o Boavista, que vem de uma derrota pesada frente ao FC Porto na última jornada (5-0) e que procura o primeiro triunfo na nova época, após um empate com o Nacional na primeira ronda.

O jogo que marca o arranque da terceira jornada está agendado para as 19:00, em Moreira de Cónegos.

Mais tarde, pelas 21:15, o Vitória de Guimarães recebe o Paços de Ferreira, num embate entre duas equipas que ainda não venceram no campeonato, somando ambas um ponto, com um empate e uma derrota.

A jornada prossegue no sábado, com o campeão nacional FC Porto, que venceu os dois primeiros jogos, a receber o Marítimo, que vem de um triunfo frente ao Tondela.

No mesmo dia, os açorianos do Santa Clara, que também vencerem os dois jogos disputados, vão receber o Gil Vicente, enquanto o Sporting de Braga vai procurar somar os primeiros pontos da época na deslocação ao Tondela.

No domingo, é a vez do Benfica, que também soma duas vitórias, receber o Farense, que não tem pontos no campeonato, com o Sporting, que tem menos um jogo devido ao adiamento da partida com o Gil Vicente, a deslocar-se ao terreno do Portimonense para o encerramento da jornada.