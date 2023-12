Ainda assim, a formação de Moreira de Cónegos somou o 10.º encontro seguido sem perder no campeonato, mantendo-se no sexto lugar, com 26 pontos, a três do Vitória de Guimarães, quinto, que bateu o Rio Ave (1-0), e do Sporting de Braga, quarto e que tem menos uma partida realizada.

Já o Vizela, que estreou o novo treinador, o espanhol Rubén de la Barrera, averbou o quinto encontro consecutivo sem vencer, mas saiu da zona de despromoção, sendo agora 15.º colocado, com os mesmos 12 pontos dos vila-condenses (16.º) e do Desportivo de Chaves (17.º), este com menos um jogo disputado.