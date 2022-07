A notícia da morte de Bill Russell foi divulgada no Twitter.

"Bill Russell, o mais prolífico vencedor da história do desporto americano, morreu de forma pacífica este domingo aos 88 anos, com a sua mulher, Jeannine, ao seu lado", pode ler-se no comunicado.

Durante os seus 13 anos em Boston, Bill Russell levou os Celtics às finais da NBA 12 vezes, ganhando o campeonato 11 vezes.

Até às façanhas de Michael Jordan nos anos 90, Russell foi considerado por muitos como o maior jogador da história da NBA.