Borislav Stankovic foi secretário-geral da FIBA entre 1976 e 2002, tendo sido nomeado secretário-geral honorário do organismo em 2003, e foi também membro do Comité Olímpico Internacional (COI).

Durante os mandatos na FIBA, promoveu a aproximação entre o organismo e a Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), numa altura em que foram introduzidas, entre outras mudanças, os quatro períodos de jogo e a linha de três pontos.

Nascido em Bihac, na Bósnia-Herzegovina, Borislav Stankovic foi um dos impulsionadores do basquetebol na antiga Jugoslávia, depois da II Guerra Mundial.

Enquanto jogador do Estrela Vermelha, conquistou dois títulos da Jugoslávia e representou a seleção do seu país no Campeonato do Mundo da Argentina, em 1950.