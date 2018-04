O ex-capitão da seleção inglesa de futebol e antigo jogador no Manchester United, Chelsea e AC Milan, Ray Wilkins, morreu hoje, aos 61 anos, vítima de uma falência cardíaca.

O antigo futebolista estava em coma induzido, no hospital St. George, em Londres, depois de uma queda, causada por uma falha cardíaca, na sexta-feira. Faleceu hoje, de manhã, segundo um comunicado do hospital.

Conhecido como ‘Butch’, Wilkins jogou 84 vezes pela seleção inglesa, sendo capitão da equipa em dez jogos.

Além do Manchester United, do Chelsea, do AC Milan e do Paris Saint-Germain, o médio alinhou ainda pelos Rangers e pelo Queens Park Rangers, numa carreira futebolística que durou 24 anos e que terminou em 1997.

Enquanto jogador, ganhou a Taça de Inglaterra com o Manchester United, em 1983, e a liga escocesa com os Rangers, em 1989.

O Chelsea descreveu o jogador como “uma figura popular e muito amada pelas muitas pessoas que o conheceram, que viam nele um dos homens mais simpáticos no futebol. Tinha o dom da palavra e um amor contagiante pelo desporto”.

O United destacou as capacidades futebolísticas de Wilkings e relembrou a inteligência do ex-médio inglês.

“Ele era um médio possante, dono de uma habilidade para o futebol brilhante e com uma inteligência para o jogo fantástica”, disseram os ‘red devils’ em comunicado.

A voz de Wilkins era bem conhecida em Inglaterra, tendo-se destacado, nos últimos anos, como comentador na televisão britânica e na rádio.