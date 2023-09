Oliveira, que partiu do 18.º lugar da grelha, cortou a meta a 29,088 segundos do vencedor, que deixou o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 8,649 segundos, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 8,855.

Apesar da queda, o italiano Francesco Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 292 pontos, mas agora com apenas 13 de vantagem sobre Jorge Martin. Bezzecchi é terceiro, a 44.