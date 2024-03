O piloto português da equipa Trackhouse cortou a meta a 20,717 segundos do vencedor, com o sul-africano Brad Binder (KTM) em segundo, a 1,329 segundos, e o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,933.

O início foi perturbado por um problema técnico sofrido pelo espanhol Raúl Fernández (Aprilia), companheiro de equipa de Miguel Oliveira na Trackhouse, que obrigou a direção de prova a encurtar a corrida a 21 voltas. Fernández teve de trocar de mota pela de reserva e sair desde o final da grelha e a partida foi dada com cerca de 12 minutos de atraso.

Francesco Bagnaia, que largou do quinto lugar, já era líder a meio da primeira volta, impondo um ritmo que o manteve a salvo dos ataques dos adversários.

Miguel Oliveira viu-se obrigado a cumprir uma ‘long lap penalty’ (penalização de volta longa), referente a um incidente da época passada, precisamente nesta pista de Lusail.

O piloto natural de Almada chegou a baixar ao 19.º posto mas viria, paulatinamente, a recuperar posições, até terminar no 15.º posto final, que lhe vale o primeiro ponto do campeonato.

Jorge Martín, que saía da ‘pole position’, ainda tentou um ataque ao segundo lugar no cair do pano, mas Brad Binder aguentou a posição.

O espanhol Marc Márquez (Ducati), que este fim de semana se estreou pela equipa privada Gresini, foi o quarto classificado, a 3,429 segundos do vencedor.

Outro dos destaques foi o estreante espanhol Pedro Acosta (GasGas), que acabou em nono lugar, depois de ter rodado em quinto na primeira metade da corrida, antes de o físico e os pneus se desgastarem.

Com os resultados deste domingo, Francesco Bagnaia lidera o campeonato, com 31 pontos, mais dois do que o sul-africano Brad Binder e três do que Jorge Martín. Miguel Oliveira é 15.º, com um ponto.

Segue-se o Grande Prémio de Portugal, de 22 a 24 de março, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.