Miguel Oliveira (Aprilia) foi declarado apto pelo médicos do MotoGP e vai correr o Grande Prémio das Américas, no Circuit of The Americas (COTA).

De recordar que Miguel Oliveira envolveu-se num incidente com Marc Márquez (Honda) na primeira ronda do Campeonato do Mundo, no Grande Prémio de Portugal, disputado no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português falhou o Grande Prémio da Argentina, pois a sua lesão não permitiu. Apesar de não ser necessário intervenção cirúrgica, Oliveira ficou a repousar.

O Grande Prémio das Américas decorre este fim de semana, com a corrida no domingo às 20h (Portugal Continental), com transmissão na SPORTTV 4.