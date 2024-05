“Para mim, Portugal, França e Inglaterra são as três seleções mais fortes. Podem haver surpresas, mas, olhando para a qualidade dos jogadores, têm tudo para ganhar”, disse o técnico.

O treinador, de 61 anos, que está sem clube desde que deixou o comando dos italianos da Roma, em janeiro, confessou ter tido um convite para orientar a seleção e não descartou essa possibilidade.

“Tive a possibilidade de treinar a seleção, e foi uma possibilidade muito real. Mas, agora, estamos no Euro com um treinador que tem feito um ótimo trabalho, com uma geração ótima de jogadores e quero que tudo corra muito bem, que é ganhar. Ganhando, ele vai continuar e vão até ao próximo Mundial. Se tiver de acontecer, algum dia vai acontecer”, disse José Mourinho.

O treinador, que hoje esteve nas comemorações dos 40 anos da equipa do Rio Ave, orientada pelo seu pai Félix Mourinho, ter chegado, pela primeira vez, à final da Taça de Portugal, acedeu a comentar o alegado interesse de clubes ingleses no técnico do Sporting, Rúben Amorim.

“Gosto dele como pessoa e treinador. Acho que tem condições para treinar em qualquer liga e clube. Mas está numa liga boa e num grande clube. A decisão é dele e dos clubes que o queiram. Aquilo que fica claro é que gosto da pessoa e do treinador”, afirmou.