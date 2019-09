Taylor ainda passou por problemas, com dois nulos iniciais, só que depois avançou para muito perto dos 18 metros, a confirmar que continua a ser um atleta para as grandes ocasiões.

Pichardo caiu para terceiro e depois tudo piorou quando Zango o passou no último salto, com o português a 'não saber responder' e ficar no seu último ensaio pelos 17,00 metros.

"No último salto a minha cabeça continuava forte e focada", disse o atleta, que afirma estar "muito desiludido" com a sua primeira classificação fora do pódio. Mas o salto não saiu "como estava à espera".

Reconheceu problemas técnicos, como a passada do pé esquerdo "demasiado lenta", mas ainda não falou com o treinador (o pai, Jorge Pichardo), "para ver o que ele diz".

"É o meu pior resultado de sempre, não posso ficar nada feliz. Agora, tenho de trabalhar muito, muito, para chegar aos Jogos Olímpicos em boa forma e ali tentar fazer um bom resultado", acrescentou o atleta, que já esperava uma boa competição: "eu e o meu pai estivemos a falar e dissemos que ia ser uma boa competição, sobretudo estávamos a contar com os norte-americanos, que tinham uma temporada muito forte".