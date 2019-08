Fernando Pimenta chegou a Szeged ostentando os títulos mundiais de K1 1000 e 5000, acabando por sair com a medalha de bronze em ambas as categorias: na distância mais curta, foi um dos cinco a garantir a presença no Japão.

Com as duas medalhas de Pimenta, Portugal ficou em 19.º no mundial que reuniu um recorde de 102 países e 1.300 canoístas.

Registando uma evolução assinalável na última época, destaque para o K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, primeiro com apuramento para a final e depois com o sexto lugar — classificavam sete para Tóquio -, a somente 15 centésimos da medalha de bronze.

Rui Fernandes, pegou na tripulação há um ano, e, garantido o êxito e dada a proximidade do pódio, o treinador assumiu que a medalha pode estar ao alcance desta tripulação.