Na Nigéria, levar galinhas vivas para os jogos de futebol traz sorte. Contudo, os adeptos foram proibidos pelo Governo russo de cumprir a tradição.

Os adeptos dos Super Eagles acreditam que a tradição de levar galinhas para os jogos dá sorte à equipa. No entanto, o Governo russo proibiu a prática nesta sexta participação da Nigéria no Mundial.

"Os adeptos da Nigéria perguntaram se é possível ir ao estádio com uma galinha. Respondemos que isso não é possível", disse Andrei Ermak, ministro da Cultura de Kaliningrado, à agência de notícias russa Interfax, cita a BBC.

Ermak acrescentou ainda que o ministério vai aconselhar os adeptos sobre as áreas para onde podem levar as galinhas enquanto apoiam a sua equipa.

Já no Mundial de 2010 os adeptos foram proibidos de levar galinhas pintadas com as cores nacionais — verde e branco — para o Ellis Park, em Johanesburgo, num jogo contra a Argentina.

Sábado, 16 de junho, a Nigéria enfrenta a Croácia em Kaliningrado, às 20h00. O segundo jogo será no dia 22 frente à Islândia, em Volgogrado, às 16h00. A Nigéria termina a fase de grupos com um jogo contra a Argentina, em São Petersburgo, às 19h00 de 26 de junho.