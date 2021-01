Para a segunda fase qualificavam-se os três primeiros de cada grupo, com os resultados da primeira fase entre os apurados a contarem para a ronda principal, uma vez que as equipas não se voltam a defrontar.

Assim, o Grupo III vai contar com Portugal, Islândia e Argélia, apurados do Grupo F, e com França, Noruega e Suíça, provenientes da ‘poule’ E.

Invictos na ronda preliminar, Portugal e França entram no Grupo III da segunda fase com quatro pontos fruto das vitórias sobre os outros dois apurados, com Noruega e Islândia a terem dois pontos, e Argélia e Suíça a começarem a zero.

Num Grupo III, que se vai disputar na Cidade 06 de Outubro, nos arredores do Cairo, Portugal joga na quarta-feira com a Noruega, dois dias depois encontra a Suíça, antes de finalizar esta fase frente à França.

Portugal reencontra a Noruega, com quem perdeu na ronda preliminar do Euro2020, no qual se estreou com um histórico triunfo sobre a França, que também vai voltar a encontrar depois do Europeu e antes do torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Para os quartos de final, apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo da ronda principal.