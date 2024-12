Benfica e FC Porto ficaram esta quinta-feira a conhecer os adversários que terão pela frente no Mundial de Clubes, a disputar entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.

O FC Porto ficou no Grupo A e terá pela frente as equipas do Al Ahly, do Egito, o Palmeiras, do Brasil, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Inter Miami, onde joga Lionel Messi.

Por sua vez, o Benfica irá medir forças com o Bayern Munique, da Alemanha, Boca Juniors, da Argentina e Auckland City, da Nova Zelândia.