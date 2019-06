Os suíços da Alinghi venceram o mundial de GC32, prova que decorreu na baía de Lagos em simultâneo com a 2.ª etapa do circuito GC32 Racing Tour, evento que passou, pelo segundo ano consecutivo, pelas águas do barlavento algarvio.

Liderados pelo skipper suíço, Arnaud Psarofaghis, a super equipa helvética (duas vezes vencedora da America’s Cup) contou com a ajuda de um português, João Cabeçadas, na equipa de terra.

Sucederam aos seus compatriotas Team Tilt (vencedores em 2018, no Lago de Garda, em Itália), liderados pelo homem do leme australiano Glenn Asby, da Emirates Team New Zealand, que integrou a equipa campeã em título da America’s Cup (2017).

Ao longo de quatro dias de competição na baía de Lagos, das 18 regatas disputadas por estes catamarãs de 32 pés (10 metros), com foils que podem atingir velocidades próximas dos 40 nós (74 hm/h), os suíços da Alinghi venceram oito e ficaram no top 3 noutras quatro. Terminaram com 57 pontos, 17 de vantagem da Team Tilt (74).

A última equipa a subir ao pódio, 3.º lugar, foram os ingleses do INEOS Rebels UK, que tem o britânico Sir Ben Ainslie, velejador olímpico mais medalhado de sempre, com quatro medalhas de ouro e uma de prata e vencedor da America’s Cup (Oracle Team USA) como figura de proa. A tripulação integrava ainda um vencedor da Volvo Ocean Race (VOR), o neozelandês Luke Parkinson (com o Abu Dhabi Ocean Racing), além do ouro olímpico do britânico Giles Scott’s Finn (Rio 2016) e de Iain Jensen (australiano), obtido em Londres 2012 e Rio 2016.