Em Vilanova, em Espanha, Jorge Silva, João Rodrigues, Hélder Nunes (quatro), Gonçalo Alves (dois) e Rafa anotaram os tentos de Portugal, enquanto Marc Figa, Nicolás Fernandez e Felipe Marquez (dois) faturaram para os sul-americanos, no encontro da terceira e última ronda do agrupamento.

Com sete pontos, a equipa comandada por Renato Garrido ficou à espera do resultado da Argentina diante da Colômbia, para saber se ficava no primeiro ou segundo lugares do grupo.

Os argentinos precisavam de ganhar por uma diferença de cinco golos, acabando por vencer por 7-1, com golos de Pablo Álvarez (dois), Carlos Nicolía (dois), Reinaldo Garcia (dois) e Matías Pascual, cabendo a Camilo Ramírez apontar o tento solitário dos colombianos.

O conjunto ‘albiceleste’ terminou com melhor diferença de golos do que Portugal (13 contra 11) e conquistou a liderança. Com este desfecho, a ‘equipa das quinas’ vai encontrar, nos quartos de final, o terceiro colocado do grupo A, a Itália, que hoje perdeu com a França, por 4-2.

Já a Argentina terá pela frente Angola ou Moçambique, que na quarta-feira vão disputar um ‘play-off’. Os angolanos foram quartos classificados no grupo A, depois de hoje perderem com a Espanha, por 6-2, enquanto os moçambicanos venceram o grupo B da Taça Intercontinental.

Os espanhóis, campeões em título, contaram por triunfos os três encontros da fase de grupos e fecharam o grupo A na liderança, com nove pontos, ficando à espera da outra partida do ‘play-off’, que vai opor a Colômbia, quarta do grupo B do Mundial, à Suíça, primeira do grupo A da Taça Intercontinental.

O outro jogo dos quartos de final vai colocar frente a frente a França, segunda classificada no grupo A, e o Chile, terceiro do grupo B.

As partidas dos quartos de final do Mundial de hóquei em patins, inserido nos World Roller Games, estão agendadas para quinta-feira, em Vilanova,

Portugal está na Catalunha à procura do seu 16.º título mundial, e primeiro desde o triunfo em Oliveira de Azeméis, em 2003, sendo que, fora de Portugal, não ganha desde 1993 e em Espanha só triunfou uma vez, em 1960.