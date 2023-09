Portugal estreou-se no Mundial de râguebi com uma derrota (28-8).

Os adeptos de Portugal estiveram hoje em clara minoria na ‘fan zone’ oficial do Mundial de râguebi França2023, no centro de Nice, mas contaram com ‘reforços’ de luxo para fazer frente aos do País de Gales.

Vários jogadores da seleção que disputou a competição em 2007, também em França, concentraram-se na ‘Rugby Village’, a cerca de cinco quilómetros do Estádio Allianz Rivera, para começarem a ‘concertar’ o apoio aos ‘lobos’ de 2023, que se estrearam hoje no Campeonato do Mundo.

Em 2023, além do País de Gales, Portugal vai defrontar ainda a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (1 de outubro).

O Mundial de râguebi França2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.