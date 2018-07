All Blacks e Black Ferns, equipa masculina e feminina da Nova Zelândia, foram campeões mundiais em 2013, em Moscovo, e estão entre os favoritos em São Francisco. O país pode tornar-se o primeiro a conseguir a "dobradinha" nos dois géneros.

As equipas masculina e feminina da Nova Zelândia, campeãs em título de sevens, cetro conquistado em junho de 2013 no estádio Luzhniki, em Moscovo, Rússia, estão entre as favoritas para conquistar o título mundial da competição que está em disputa até domingo em São Francisco, Estados Unidos da América.

No estádio AT&T Park, palco da equipa de beisebol dos San Francisco Giants, os All Blacks (equipa masculina), duas vezes campeões do mundo em sevens (2001 e 2013), e as Black Ferns (feminina), campeãs em 2013, podem fazer história ao tornarem a Nova Zelândia o primeiro país a fazer a dobradinha na prova que deu o pontapé de arranque com 24 seleções masculinas e 16 femininas, e que apresenta como novidade um formato de eliminação direta, ou seja, quem perder um encontro não terá hipóteses de disputar o primeiro lugar. Hoje, dia 21, disputam-se os quartos-de-final já com uma redução para metade dos países.

Acresce que os All Blacks e as Black Ferns foram recentemente campeões dos Jogos da Commonwealth realizados em Gold Coast (Austrália).

Ao longo de três dias no AT&T Park, local privilegiado de basebol da cidade californiana, estádio com capacidade para 42 mil pessoas, as Fiji, campeã olímpica, e a África do Sul, campeã do Circuito Mundial, estão igualmente entre os favoritos.

Os jogos da final feminina e o jogo do 3º lugar e final masculina da 7.ª edição do Campeonato do Mundo de Rugby podem ser acompanhados no Eurosport.

A primeira edição do Mundial de râguebi sevens, disputada apenas por seleções masculinas, remonta a 1993 e terminou com a vitória da Inglaterra. Seguiram-se Ilhas Fiji (1997), Nova Zelândia (2001), Ilhas Fiji (2005) e País de Gales (2009). A vertente feminina arrancou em 2009, tendo a Austrália conquistado a primeira edição. Seguiu-se a Nova Zelândia em 2013.

Portugal esteve na Rússia 2013 (equipa masculina), mas não se apresenta nesta edição da competição.