Yolanda Hopkins garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 ao passar à ronda 5 do Mundial ISA 2024 (ISA World Surfing Games), prova a decorrer em Porto Rico até 3 de março e derradeira oportunidade para garantir os últimos 16 lugares olímpicos.

“É incrível. Parecia um sonho tão distante e hoje aconteceu. Nem tenho palavras. Quero só agradecer à minha família, mãe, irmã, sobrinhos e cunhado. E à minha família emprestada do Pig Dog (surf camp do treinador John Tranter), que me têm apoiado nos momentos difíceis”, sublinhou que a surfista portuguesa que repetirá a representação nos Jogos Olímpicos.

Ao chegar à fase da competição da Associação Internacional de Surf (ISA) dentro do lote das últimas oito surfistas em prova, divididas por duas baterias, a atleta portuguesa cumpre os requisitos de apuramento de ranking individual de atribuição de bilhetes às 8 melhores surfistas (e aos seis melhores classificados), excluindo os já qualificados em ambos os géneros, seja por via nominal ou por país.

Ora, é aqui que entram as contas a favorecer a surfista de 25 anos. A brasileira Tatiana Weston Webb, a norte-americana Caroline Marks e a australiana Sally Fitzgibbons, todas elas na ronda 5, já estão apuradas e abrem, por isso, vagas a outras surfistas.

5.ª classificada em Tóquio 2020, na estreia do surf como modalidade olímpica, “Yo” junta-se a Teresa Bonvalot, qualificada via Circuito Mundial da WSL 2023, na prova que se irá disputar na Polinésia Francesa, Teahupoo, Taiti, de 27 de julho a 5 de agosto.

Teresinha, igualmente olímpica (9.ª em Tóquio 2020) foi 3.ª na ronda 4 e prossegue, neste momento, nas repescagens (6) onde defrontará a australiana Molly Picklum, atual líder do Circuito Mundial (CT), a francesa Tessa Thyssen e a peruana Daniella Rosas.

Sorte diferente teve Francisca Veselko, surfista que recebeu o wildcard para o MEO Rip Curl Pro, 3.ª etapa do Championship Tour 2024 que se realiza na praia de Supertubos, Peniche, 6 a 16 de março. Kika Veselvo (10,33 na soma das duas melhoras ondas), ex-campeã mundial júnior, foi afastada no heat 5 da ronda de salvação número 4, pela brasileira Luana Silva (11,06 pts) e a israelita Anat Lelior (12,63 pts).

Na competição masculina, Guilherme Fonseca e Frederico Morais ultrapassaram as rondas 4 e 5 das repescagens. Pela frente, têm um longo caminho a percorrer (6 baterias) até chegarem à final da repescagem e lutar por um lugar na final das medalhas.

“Queríamos muito e trabalhámos muito para que isto acontecesse. Ainda temos mais vagas para conquistar, o Kikas e o Guilherme ainda estão em prova e a Teresa e a Yolanda ainda podem ganhar o título feminino, o que nos garantiria mais uma vaga também. Estamos eufóricos, mas amanhã vamos fazer um ‘reset’ e a competição só acaba no domingo”, acrescentou, em comunicado, João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.