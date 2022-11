“Podem achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vencer novamente”, disse o tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970), em mensagem partilhada nas redes sociais.

O ex-jogador do Santos e do Cosmos, de 82 anos, mostrou-se ansioso para ver a estreia da ‘canarinha’ no dia 24 frente à Sérvia, no Grupo G, de que fazem parte, também, as seleções da Suíça e dos Camarões.

Pelé fez acompanhar as suas palavras com uma fotografia a preto e branco, na qual aparece ainda jovem a levantar o troféu Jules Rimet, numa viatura descapotável que passa pelo Arco do Triunfo, em Paris.

O tricampeão mundial prossegue a sua recuperação depois de ter sido submetido a uma cirurgia no ano passado por causa de um tumor no intestino e de um tratamento de quimioterapia que o obrigou a ir ao hospital várias vezes.

A saúde de Pelé também foi afetada por outras causas nos últimos anos, o que o levou a diminuir drasticamente as suas aparições públicas, embora continue muito ativo nas redes sociais.