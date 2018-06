O futebolista internacional André Silva disse hoje que Cristiano Ronaldo “torna as coisas mais fáceis” e admitiu ser um “sonho” jogar ao lado do ‘capitão’ de Portugal, que disputa o Mundial2018.

“Jogar ao lado do Cristiano Ronanldo é um sonho. Ele torna as coisas mais fáceis, visto que é o melhor jogador do mundo. As coisas saem mais naturais. Às vezes, os passes que seriam mais difíceis para alguns jogadores, o Cristiano facilita. Entendemo-nos muito bem e fico muito feliz por atuar ao lado dele”, assumiu.

André Silva fez toda a campanha de apuramento ao lado do madeirense, mas foi suplente na estreia com a Espanha (3-3), preterido por Gonçalo Guedes, e entrando aos 80 minutos num desafio em que Cristiano Ronaldo fez um ‘hat-trick’, liderando, para já, os melhores marcadores da prova.

O próximo desafio luso é na quarta-feira, defrontando Marrocos, um adversário mais talhado para as suas características, uma vez que Portugal precisa de uma referência física na área, quando é esperado que o campeão da Europa assuma as despesas do encontro.

“É trabalho do mister saber se jogo ou não, (definir) quem joga. Acho que tenho trabalhado todos os dias, dando o máximo nos treinos, como todos os atletas. Todos querem entrar na equipa titular, claro, todos concordamos com as escolhas do mister e esperamos uma oportunidade, mas ficamos bem se Portugal vencer”, vincou.

O avançado do AC Milan, que tem 12 golos em 23 internacionalizações e fez dupla eficaz com Cristiano Ronaldo no apuramento, escusou-se a dizer o que ganha a equipa das ‘quinas’ com a sua inclusão.

“Cristiano Ronaldo é o nosso ‘capitão’. Quando espera que faça alguma coisa, estou sempre lá e quando eu preciso ele também está. Com as movimentações que fazemos abrimos espaços um para o outro. As coisas no passado correram bem. Que seja da mesma maneira no futuro”, concluiu.

Portugal e Marrocos defrontam-se na quarta-feira no estádio Luzhniki, em Moscovo, às 15:00, 13:00 em Lisboa.