As seleções de Croácia e Inglaterra definem hoje qual delas se junta à França na final do Mundial de futebol de 2018, que se realiza na Rússia.

No Estádio Luzhniki, em Moscovo, a partir das 21:00 (19:00 em Lisboa), a Inglaterra procura alcançar a final pela segunda vez, depois de ter conquistado o título em casa em 1966, deixando Portugal e Eusébio pelo caminho nas meias-finais.

Para este encontro, ao qual chega depois de eliminar a Colômbia no desempate por penáltis (4-3, após 1-1) e a Suécia (2-0), a equipa dos ‘três leões’ conta, entres outros, com Harry Kane, melhor marcador do Mundial, com seis golos.

Já a Croácia, que visa a sua estreia em finais depois de ter atingido o terceiro lugar em 1998, chega às ‘meias’ com duas qualificações seguidas nos penáltis: nos ‘oitavos’ bateu a Dinamarca (3-2, após 1-1), e nos ‘quartos’ afastou a anfitriã Rússia (4-3, após 2-2).

À espera do desfecho deste encontro está a França, vice-campeã europeia, que na terça-feira se qualificou para a final ao bater a Bélgica, com um golo solitário de Samuel Umtiti, aos 51 minutos do jogo disputado em São Petersburgo.