Os futebolistas Raphael Guerreiro e Gelson Martins apresentaram pequenas dores musculares e não integraram hoje o normal treino da seleção de Portugal que prepara os oitavos de final do Mundial2018, no sábado frente ao Uruguai.

O lateral esquerdo Raphael Guerreiro, que tem sido sempre titular, evoluiu à parte, com o fisioterapeuta António Gaspar, enquanto Gelson, ainda com escassa utilização por Fernando Santos (substituiu Bernardo Silva aos 59 minutos no triunfo 1-0 frente a Marrocos), ficou no ginásio.

Nenhum dos dois atletas estará em duvida para o encontro com os sul-americanos.

Depois de na véspera a equipa das ‘quinas' ter evoluído sem os 11 titulares no empate 1-1 com o Irão, que valeu a qualificação, a afinação da estratégia prosseguiu em Kratovo, o quartel-general luso, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o apronto começou com o grupo dividido em três, em círculos com testes de passe ao primeiro toque e os habituais ´meínhos'.

Cristiano Ronaldo, Pepe, André Silva, Quaresma, Bruno Alves e João Moutinho formavam um grupo, Cédric, Rúben Dias, William, João Mário, Adrien e Gonçalo Guedes o segundo, enquanto Ricardo, Bruno Fernandes, José Fonte, Mário Rui, Manuel Fernandes e Bernardo Silva integravam o terceiro.

Fernando Santos começou por avaliar o desempenho dos seus pupilos à distância, à sombra, junto aos guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes, que trabalharam com Fernando Justino.

Portugal e Uruguai defrontam-se sábado às 21:00, 19:00 em Lisboa, em Sochi, para decidir um lugar nos quartos de final.