A seleção portuguesa estreia-se hoje na fase final do Mundial2018 de futebol, que arrancou quinta-feira na Rússia, com um embate frente a Espanha, em Sochi, em jogo do Grupo B.

Seleções de Portugal

Onze de Portugal já é conhecido: Rui Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Raphael Guerreiro, Wiliam, Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo vão alinhar pela seleção das quinas. O nono encontro oficial entre Portugal e Espanha – a seleção lusa venceu apenas um dos anteriores - está agendado para as 19:00 (21:00 horas locais), no Estádio Fisht, e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.