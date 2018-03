O ministro do desporto russo recomendou hoje o adiamento de todas as partidas nos novos estádios do Mundial2018 de futebol, até 11 de abril, devido às baixas temperaturas, para manter os relvados em bom estado.

As autoridades de Kaliningrado, localidade onde a Espanha vai enfrentar Marrocos, no dia 25 de junho, tiveram de adiar a inauguração do estádio que estava prevista para 22 de março, com um jogo entre o Baltika e o Schalke 04, devido às recomendações emitidas hoje pelo ministro do desporto russo.

Com estas alterações, o primeiro jogo no estádio de Kaliningrado será no dia 11 de abril, entre Baltika e Krilia Sovetov, equipas da segunda divisão do futebol russo.

Esta recomendação não afeta os estádios já inaugurados, como o de Luzhnikí, que vai receber o particular Rússia-Brasil, em 23 de março, e ainda a Arena de São Petersburgo, que acolhe o Rússia-França quatro dias depois.