A Inglaterra, com uma goleada 6-1 ao Panamá, apurou-se hoje para os oitavos de final do Mundial2018 de futebol, juntamente com a Bélgica, que já tinha vencido no sábado a Tunísia.

Os ingleses cedo se adiantaram no marcador, através do defesa-central John Stones, aos oito minutos, jogador que 'bisou' aos 40. Harry Kane, com um 'hat trick' (22, 45+1 e 62), os dois primeiros de penálti, tornou-se no melhor marcador da presente edição do campeonato com cinco golos, tendo Jesse Lingard (36) marcado o outro golo inglês.

Felipe Baloy, aos 78 minutos, foi o autor do golo panamiano, causando grande festa no estádio e no seu país, por ter sido o primeiro desta seleção estreante em campeonatos do mundo.

Com a vitória, a Inglaterra igualou no primeiro lugar do grupo G a Bélgica, ambas com seis pontos e em total igualdade de golos marcados e sofridos (8-2), seleções que se defrontam na terceira jornada para decidir o vencedor da 'poule', enquanto Panamá e Tunísia, sem qualquer ponto, estão já eliminados.