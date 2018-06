O médico da seleção de futebol de Marrocos, criticado por ter dado pequenas palmadas ao defesa Nouredinne Amrabat, no jogo com o Irão, em que o futebolista teve uma concussão, diz ter seguido as recomendações da FIFA.

“Recebemos uma carta da FIFA que nos lembra as recomendações a seguir (…) respeitámo-las ponto por ponto, a nossa intervenção foi a correta”, assegurou o médico, num vídeo divulgado pela Federação marroquina.

O defesa Nouredinne Amrabat teve que sair aos 76 minutos no jogo inaugural de Marrocos no Mundial2018, em que a seleção perdeu com o Irão (1-0), de Carlos Queiroz, depois de chocar com um adversário.

Inicialmente o médico da seleção norte-africana deu palmadas na cara ao jogador, o que motivou uma onda de críticas nas redes sociais.

Após o jogo de sexta-feira, Amrabat passou a noite no hospital, e o selecionador de Marrocos confirmou que o defesa não defrontará na quarta-feira Portugal, na segunda jornada do grupo B do Mundial2018.

Entretanto, o médico disse hoje que o jogador está melhor e que ainda está em aberto a possibilidade de defrontar a seleção das ‘quinas’, decisão que apenas será tomada no dia do jogo.

Após a primeira jornada do grupo B, o Irão lidera com três pontos, seguidos por Portugal e Espanha, que empataram a 3-3, enquanto Marrocos é último, sem pontos.