Os oitavos de final do Mundial2018 de futebol prosseguem hoje com mais dois encontros, o Rússia-Espanha e o Croácia-Dinamarca, um dia depois de Portugal ter sido afastado da prova, ao perder com o Uruguai por 2-1.

A prova perdeu num só dia o campeão europeu em título, e consequentemente Cristiano Ronaldo, bem como Lionel Messi – a Argentina caiu frente à França –, e já tinha perdido a campeã do mundo Alemanha, afastada na primeira fase.

No primeiro encontro de hoje, a anfitriã Rússia vai tentar fazer valer o fator casa e mostrar que a boa primeira fase – com exceção para a derrota (3-0 frente ao Uruguai) – não foi por acaso, frente a uma Espanha, campeã do mundo em 2010, que vem de exibições muito abaixo do real valor da equipa, mas que ainda sonha em voltar a festejar o título.

Motivada com as exibições da primeira fase, a Croácia volta a ser apontada como séria candidata – já o tinha sido no Euro2016, mas caiu às mãos de Portugal -, sendo favorita no embate com a Dinamarca.