Para defrontar Marrocos, Fernando Santos apostará em Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, Otávio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.

Assim, há apenas uma alteração face ao jogo com a Suíça: Rúben Neves entra no lugar de William Carvalho. E, mais uma vez, Cristiano Ronaldo começa o jogo no banco de suplentes.

Já Marrocos, que chegou aos quartos de final após surpreender a Espanha nos 'oitavos', vai apresentar-se com duas alterações no 'onze' que defrontou os espanhóis, com Mazraoui e Aguerd, ambos lesionados, a serem rendidos por El-Yamiq e Attiat-Allah.

Os africanos vão alinhar com o guarda-redes Bono, os defesas Hakimi, El-Yamiq, Saïss e Attiat-Allah, os médios Amrabat, Ounahi e Amallah, e os avançados Ziyech, Boufal e En-Nesyri.

A seleção portuguesa de futebol procura hoje garantir uma vaga nas meias-finais de um Campeonato do Mundo 16 anos depois, tendo para isso de bater a 'surpresa' Marrocos nos quartos de final da competição, em Doha.

Portugal e Marrocos jogam a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, num encontro que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.

(Notícia atualizada às 14h15)