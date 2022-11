Correia, nascido em Sintra, atualmente com 32 anos e conhecido no Qatar como Ró-Ró, está no país desde 2010, após ter passado pelas divisões inferiores em Portugal, passando a internacional em 2016. Soma, para já, 73 jogos e um golo.

O central, que também tem a nacionalidade cabo-verdiana, mereceu a confiança do selecionador do Qatar, o espanhol Félix Sánchez, numa lista sem grandes surpresas.

A equipa do Qatar esteve desde junho em estágio, primeiro na Áustria e depois em Espanha, com os todos os jogadores a serem dispensados pelos clubes.

O Qatar está incluído no Grupo A, com os Países Baixos, o Senegal e o Equador, seleção que vai defrontar no encontro de abertura do Campeonato do Mundo, em 20 de novembro.

A prova, que conta a participação de Portugal, termina em 18 de dezembro.

Lista dos 26 convocados do Qatar:

– Guarda-redes: Saad Al-Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Yousef Hassan (Al-Gharafa).

– Defesas: Pedro Correia (Al-Sadd), Musab Khoder (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail) e Homam Ahmed (Al-Gharafa).

– Médios: Jassem Gaber (Al-Arabi), Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Mostafa Tarek Mashaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail) e Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan).

– Avançados: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail) e Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah).