A nadadora Rafaela Azevedo, do Algés e Dafundo, bateu hoje o recorde nacional dos 100 metros costas, fixando-o em 1.03,39 minutos, no Meeting Internacional de Lisboa.

“Foi mesmo uma surpresa. Esta não era a minha prova principal neste meeting, não esperava melhorar o meu tempo ao ponto de bater o recorde nacional. Senti-me bem e dei o máximo. No final, olhei para o resultado e fiquei super contente. Não dava para acreditar. Foi muito bom mesmo. Agora, no nacional, pretendo fazer mínimos para o mundial”, disse Rafaela Azevedo.

O anterior máximo de Portugal era de 1.03,42 e pertencia a Ana Leite (GCVR) desde Coimbra 2015, sendo que o melhor registo de Rafaela Azevedo era de 1.03,57.

Rafaela é também recordista nacional juniores e absolutos nos 50 costas (29,33).

Nas piscinas do Jamor, destaque também para os recordes nacionais de juniores de Ana Sousa nos 200 livres, com 2.03,65, e da seleção juvenil feminina nos 4x100 estilos, com o quarteto Ana Rita Oliveira, Margarida Filipe Ferreira, Mariana Pacheco Cunha e Maria Ferreira Moura a fazer 4.24,94.