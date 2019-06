“Não me parece bem, até porque apenas Wimbledon o faz”, disse Nadal, que deverá ser relegado para terceiro cabeça de série, atrás do sérvio Novak Djokovic e do suíço Roger Federer, numa entrevista ao canal espanhol Movistar.

Nadal considerou que esta forma de designação prejudica muitos jogadores que “jogaram bem toda a época em várias superfícies” e depois “não veem o seu estatuto respeitado e enfrentam sorteios mais complicados”.

Ao contrário dos outros torneios do ‘Grand Slam’, que se baseiam no ‘ranking’ ATP para designar os cabeças de série, o torneio de Wimbledon junta a este critério os resultados obtidos em relva.

A recente vitória de Federer no torneio de Halle deve permitir-lhe obter o estatuto de segundo cabeça de série em Wimbledon, apesar da sua terceira posição no circuito.