O espanhol Rafael Nadal assegurou o topo do ranking mundial de ténis, neste sábado, depois de vencer o australiano Alex de Miñaur por 6-1, 6-2 e 6-4 para avançar para os oitavos de final de Wimbledon. Em femininos, a romena Simona Halep foi eliminada.

Dos 79 títulos no circuito mundial, apenas quatro dos conquistados por Nadal foram em relvado, superfície que exige mais flexões do joelho. Em 2012, o tenista espanhol sofreu uma grave lesão precisamente no joelho e teve de ficar ausente dos courts vários meses. Desde então, a qualificação de hoje representa apenas a terceira vez que Nadal chega aos oitavos de final. Para que isso acontecesse teve de vencer o promissor tenista australiano Alex de Miñaur de 19 anos em pouco mais de duas horas.

Antes de Nadal, o argentino Juan Martín del Potro venceu o francês Benoit Paire por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-3 e espera o vencedor do duelo entre o também francês Gilles Simon e o australiano Mathew Ebden para conhecer o adversário dos oitavos de final.

No quadro feminino, a líder do ranking mundial WTA, a romena Simona Halep, foi surpreendida pela taiwanesa Su-Wei Hsieh por 3-6, 6-4, 7-5.

Das 10 primeiras cabeças de chave do torneio, nove já foram eliminadas e só resta a checa Karolina Pliskova, abrindo caminho para um possível nono título da americana Serena Williams no mítico court londrino.

Resultados de sábado no torneio de Wimbledon:

- Simples feminino (3a fase):

Su-Wei Hsieh (TPE) x Simona Halep (ROU/N.1) 3-6, 6-4, 7-5

Dominika Cibulková (SVK) x Elise Mertens (BEL/N.15) 6-2, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT/N.12) x Vitalia Diatchenko (RUS) 6-0, 6-4

Aliaksandra Sasnovich (BLR) Daria Gavrilova (AUS/N.26) 6-3, 6-1

Alison Van Uytvanck (BEL) x Anett Kontaveit (EST/N.28) 6-2, 6-3

Darya Kasatkina (RUS/N.14) x Ashleigh Barty (AUS/N.17) 7-5, 6-3

Belinda Bencic (SUI) x Carla Suárez (ESP/N.27) 6-1, 7-6 (7/3)

Angelique Kerber (ALE/N.11) x Naomi Osaka (JPN/N.18) 6-2, 6-4

- Simples masculino (3a fase):

Milos Raonic (CAN/N.13) x Dennis Novak (AUT) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5, 6-2

Juan Martín Del Potro (ARG/N.5) x Benoît Paire (FRA) 6-4, 7-6 (7/4), 6-3

Gilles Simon (FRA) x Matthew Ebden (AUS) 6-1, 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/2)

Rafael Nadal (ESP/N.2) x Alex De Minaur (AUS) 6-1, 6-2, 6-4

Jirí Veseli (CZE) x Fabio Fognini (ITA/N.19) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3, 6-2