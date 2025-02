Joana Marchão recorreu, esta quinta-feira, às redes sociais para se demarcar de uma publicação do partido Chega, que se mostrou feliz pela renovação da jogadora com os suíços do Servette. O motivo de celebração estava relacionado com o facto de esta ter Abrantes, como terra natal.

A internacional portuguesa recorreu assim às "stories" do Instagram, para expressar a sua indignação com uma publicação do Chega de Abrantes no Facebook com uma foto sua.

"Nossos", podia ler-se no "post" do ramo abrantino do partido político, a acompanhar uma foto da defesa do Servette e da seleção nacional.

"'Os nossos?'. Não me associem com os vossos ideais de m...! Denunciem! Fascismo nunca mais!", escreveu depois numa 'story' no Instagram, a jogadora, ex-Sporting, eleita pelo selecionador Francisco Neto para os jogos de Portugal com a Inglaterra (dia 21) e a Bélgica (dia 26), correspondentes à primeira e segunda jornadas da Liga das Nações.

Reprodução Instagram Joana Marchão Reprodução Instagram Joana Marchão créditos: DR

Joana Marchão, de 28 anos, é natural de Abrantes, e recentemente renovou contrato com o Servette, até 2027.