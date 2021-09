No Estádio Diego Armando Maradona, a formação napolitana, que chegou a perder o comando da Serie A para o AC Milan com o decorrer da ronda, alcançou a vitória com golos do avançado nigeriano Osimhen, aos 11 minutos, e do capitão Lorenzo Insigne, aos 57, na marcação de uma grande penalidade.

Mário Rui foi aposta do técnico Luciano Spalletti para o lado esquerdo de defesa e esteve o tempo inteiro no relvado.

Com este triunfo, o Nápoles continua totalmente vitorioso no arranque da Serie A e lidera com 18 pontos, mais dois que o AC Milan, que segue sozinho no segundo posto.

Por seu lado, o Cagliari continua em penúltimo com apenas dois pontos e sem qualquer triunfo.

A ronda termina na segunda-feira com encontro Venezia-Torino.