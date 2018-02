Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, esteve no Nas Orelhas da Bola para falar sobre a história do histórico clube lisboeta e, claro, sobre futebol.

Recorde aqui a conversa.

No episódio desta semana do Nas Orelhas da Bola recebemos o líder de um dos emblemas históricos do futebol português. Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses (do clube, uma vez que a SAD é liderada por Rui Pedro Soares), vem ao podcast contar-nos tudo sobre o clube da cruz de Cristo.

Prometemos falar passado, presente e futuro do Belenenses, claro, mas também de futebol, no geral. Do principal campeonato português às ligas lá fora; de jogadores e treinadores que têm estado em destaque. De bola, no fundo.

Para além de poder ser acompanhado em direto, no Facebook do SAPO24, o Nas Orelhas da Bola, podcast produzido pela MadreMedia, está também disponível para audição no iTunes, Mixcloud, Overcast ou qualquer outra plataforma de podcasts.