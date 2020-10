A sanção acontece após um tablóide local ter publicado um vídeo do jovem Daiya Seto a caminho de um hotel com a sua amante. O nadador de 26 anos, campeão mundial de natação, pediu desculpa pelo seu comportamento e irá continuar a preparação para os Jogos Olímpicos por conta pópria até ao final do ano.

EPA/PATRICK B. KRAEMER