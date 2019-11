Natxo González também desvaloriza a confiança que a equipa poderá ter depois da primeira vitória em casa, frente ao Sporting (1-0), na última jornada, uma vez que, no seu entender, “a confiança tem de ser bem medida”, uma vez que o Tondela vem de dois jogos, Benfica e Sporting, “muito intensos e mediáticos”.

“Estamos satisfeitos com o nosso rendimento e queremos mantê-lo. Agora visitamos uma equipa que está numa situação delicada, complicada, que necessita dos três pontos, porque são fundamentais para eles e nós veremos se temos capacidades para continuar com o rigor e a concentração que temos tido nas últimas duas partidas. Temos de demonstrar que tipo de equipa queremos ser no presente e no futuro”, assumiu.

No entender de Natxo González, o Tondela tem sido “uma equipa compacta” e lembrou que nos últimos quatro jogos sofreram um golo, “e é assim que tem de seguir, com uma defesa fiável”, agora, em casa do adversário, o objetivo é conseguir “mais ocasiões e mais golos, que é o que tem faltado”.

O Tondela, sétimo colocado, com 15 pontos e mais um jogo, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com cinco, a partir das 15:00 de domingo.