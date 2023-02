Num Episódio Especial de duas partes sobre o evento que durante três dias celebrou a NBA em Salt Lake City e que culminou com o All-Star Game, João Dinis e Ricardo Brito Reis fazem:

Parte 2 - O rescaldo dos concursos e do jogo All-Star, mas com um espacinho para falar da chegada de Kevin Love aos Miami Heat e a confirmação de Westbrook nos Los Angeles Clippers.

Parte 1 - Falam sobre um Neemias Queta em modo épico no All-Star Game da G-League e do futuro promissor do poste português Rúben Prey, de apenas 18 anos, que marcou presença este fim de semana em Salt Lake City. Para ouvir esta parte é só clicar neste link.

